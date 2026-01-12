Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselebilir. Yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan orta şiddette esecek. Hızı saatte 25 kilometreye ulaşacak. Zaman zaman 48 kilometreye kadar çıkması mümkün. Nem oranı ise gün boyunca %86 ile %94 arasında değişecek. Sonuç olarak, Şanlıurfa'da bugün hava durumu yağışlı ve serin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 13 Ocak Salı hafif yağmur bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba bulutlu bir başlangıç, ardından güneşli olacak. 15 Ocak Perşembe günü güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gündüz 4 ile 6 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları -3 ile -4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Hızı saatte 23 ile 25 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %48 ile %72 arasında olacak. Böylece, önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve değişken olacak.

Şanlıurfa'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemli. Yağışlı ve soğuk havaya karşı dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı. Ayrıca uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutun. Rüzgarın etkisini azaltacak şekilde hareket edin. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak gerekiyor. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığı korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu saatlerde daha dikkatli olmakta fayda var.