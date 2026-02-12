HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

12 Şubat 2026 Perşembe günü Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 13 derece, akşam ise 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Öğleden sonraki hissedilen sıcaklık ise gündüz 10 derece, akşam 8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, yağışlar ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece, akşam ise 8 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 15 derece, akşam ise 12 derece civarında olması bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü orta kuvvetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16 derece, akşam ise 11 derece civarında olacak. 15 Şubat Pazar günü güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 17 derece, akşam ise 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

