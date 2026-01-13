Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağışlı ve soğuk bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 ile %94 arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşebilir. Kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızı saatte 21 kilometreye ulaşacak. Bu koşullarda, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağışlı ve soğuk olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü az bulutlu ve soğuk olacak. 15 Ocak Perşembe günü parçalı az bulutlu ve daha da soğuk tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü hava açık ve soğuk olacak. Gündüz sıcaklıklarının 0 ile 8 derece arasında, gece sıcaklıklarının ise -7 ile -1 derece arasında olması bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın, su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Dışarıda ıslak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlar tercih edilmelidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.