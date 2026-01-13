HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Ocak 2026 itibarıyla hava durumu soğuk ve hafif yağışlı. Gündüz sıcaklığı 5 ile 8 derece arasında ölçülürken, nem oranı %82 ile %94 seviyelerinde bulunacak. Gece sıcaklıkları ise 4 dereceye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 14 Ocak'ta az bulutlu, 15 Ocak'ta parçalı bulutlu ve daha soğuk bir hava yaşanacak. Vatandaşların bu soğuk koşullara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağışlı ve soğuk bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 ile %94 arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşebilir. Kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızı saatte 21 kilometreye ulaşacak. Bu koşullarda, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağışlı ve soğuk olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü az bulutlu ve soğuk olacak. 15 Ocak Perşembe günü parçalı az bulutlu ve daha da soğuk tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü hava açık ve soğuk olacak. Gündüz sıcaklıklarının 0 ile 8 derece arasında, gece sıcaklıklarının ise -7 ile -1 derece arasında olması bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın, su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Dışarıda ıslak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlar tercih edilmelidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.