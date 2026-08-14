Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bölgenin tipik yaz koşulları gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37-38 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24-26 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 17 km/s civarında bekleniyor. Bu koşullar, karasal iklimin etkisini gösteriyor.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41-42 derece aralığında olacak. Gece ise 22-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yine düşük. Rüzgar hızı 13-14 km/s olacak. Bu durum da karasal iklimin etkisini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve hava koşullarında devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34-35 derece tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 32-33 derece civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Şanlıurfa'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak hava koşullarına uygun davranmak gereklidir.