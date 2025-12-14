Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 6 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %75 ile %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 4 ile 5 kilometre arasında seyredecek. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 17:08 olarak hesaplandı.

15 Aralık Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 4 ile 5 derece arasında seyredecek. 16 Aralık Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 9 ile 10 derece arasında, gece ise 4 ile 5 derece olacak. 17 Aralık Çarşamba günü hava bol güneş ışığı alacak. Gündüz sıcaklık 11 ile 12 derece arasında, gece sıcaklık ise 4 ile 5 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 10 ile 20 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %75 ile %90 arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 4 ile 5 kilometre arasında olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havada güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Şemsiye veya rüzgar geçirmez giysiler gerekmeden dışarı çıkabilirsiniz.

