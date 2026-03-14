Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise yağmur şiddetlenecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C civarında. Gece en düşük sıcaklık ise 6°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı yaklaşık 16 km olacak. Nem oranı ise %67 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, yağışlı koşulların hakim olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymelisiniz. Uygun ayakkabılar seçmek de önem taşıyor. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekir. Dikkatli olmak, güvenliğinizi artırır.

Önümüzdeki günlerin hava durumu değişecek. 15 Mart Pazar günü şiddetli yağmurlar bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü orta kuvvetli yağmur olacak. 17 Mart Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun kıyafetler seçmelisiniz. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken önlemlerinizi alarak günün tadını çıkarabilirsiniz.