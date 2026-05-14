Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Yağış olasılığı ise düşük.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 22 - 24 derece olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 24 - 26 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek.

Bu dönemde sıcaklıklar 20 - 25 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde yer yer sağanaklar ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli hava koşulları nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.