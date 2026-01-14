HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz 5 dereceye ulaşacak sıcaklık, akşamları sıfıra kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %51 ile %65 arasında değişecek. Dışarı çıkacakların kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih etmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumu için gerekli önlemler alınmalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %51 ile %65 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekenler var. Kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Vücut ısısını korumak için uygun önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 1 derece civarında seyredecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar yine 6 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 derece civarında gerçekleşecek. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 6 derece olacak. Gece ise 1 derece civarında kalacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 20-25 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmak zor olabilir. Kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar yine önem taşıyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Vücut ısısını korumak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

