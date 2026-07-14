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Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Temmuz 2026 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 40 dereceye ulaşırken, gece 25-26 derece arasında seyredecek. Düşük nem ve rüzgar hızı 4-8 km/saat arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Yaz mevsiminde tipik olan bu hava koşullarında, dışarıda zaman geçirirken dikkatli olunmalı ve güneşten korunmaya özen gösterilmelidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bölgenin karasal iklim özelliği bu durumu yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 25 ile 26 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı ise 4 ile 8 km/saat arasında olacak.

Bugünkü hava durumu, yaz aylarındaki tipik koşulları yansıtıyor. Şanlıurfa, yaz mevsiminde yüksek sıcaklık ve düşük nem ile bilinir. Bu yüzden "Şanlıurfa hava durumu" arayanlar sıcak ve kuru bir hava beklemelidir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 41 derece civarında olması öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 25 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar hızı ise 4 ile 8 km/saat arasında devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıktığınızda hafif ve açık renkli giysiler giymeniz önerilir. Bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da önemlidir. Ayrıca hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınız için gereklidir.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, yaz aylarındaki tipik sıcak ve kuru koşulları göstermektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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