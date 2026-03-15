Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Mart Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Mart 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı 6 - 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 16 km/saat olacak. Nem oranı ise %60 - %67 arasında değişecek. Bu koşullar altında hafif yağışlar bekleniyor.

16 Mart Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilecek. Gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 5 - 6 derece civarında olacak. 17 Mart Salı günü yer yer sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 6 - 7 derece arasında değişecektir. 18 Mart Çarşamba günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16 - 18 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 7 - 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak yararlı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önerilir. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeniz faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su tüketimi, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.