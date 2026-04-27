1500 yıldır uyuyan fayda enerji birikti! 7'den büyük deprem uyarısı

Yapılan bir araştırma sonucu 1500 yıldır uykuda olan Türkoğlu-Osmaniye fay hattında büyük bir enerji biriktiği belirlendi. Uzmanlar bu bölgede 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini vurguladı ve uyarılarda bulundu.

Melih Kadir Yılmaz

Geophysical Journal International dergisinin Mart 2026 sayısında yayınlanan çalışmada; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof.Dr.Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve ABD Pasifik Gaz ve Electrik Şirketi’nden Doç.Dr. Özgür Kozacı, '6 Şubat depreminin Türkoğlu'ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği' adlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre bahsi geçen makalede meydana gelen depremlerde Amanıs Dağları'nın rolü ele alındı. Çalışmada depremin Türkoğlu bölgesine ulaştığında iki seçenekle karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Bu seçenekler ise Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönüne ilerlemek ya da Karasu Vadisi boyunca Hatay-Amik Ovası’na doğru devam etmek. İncelemeler kapsamında depremin Karasu Vadisi'ne doğru hareket ettiği saptandı.

Çalışmaya göre bu tercihin nedeni, iki bölgenin yer kabuğu özelliklerindeki farktan kaynaklanıyor. Amanos Dağları, kalın ve sağlam kaya yapısıyla yüksek direnç gösterirken, Karasu Vadisi daha ince, çatlaklı ve zayıf bir yapıya sahip. Bu nedenle deprem enerjisi, kırılması daha kolay olan Karasu hattı boyunca ilerledi.

1500 YILDIR BÜYÜK BİR DEPREM OLMADI

Araştırmada en dikkat çeken noktalardan biri depremin tercih etmediği Amanos hattı oldu. Türkoğlu ile Osmaniye arasındaki bu fay segmentinde yaklaşık bin 500 yıldır büyük bir deprem meydana gelmediği ve bu süreçte önemli miktarda enerji biriktiği saptandı.

7'DEN BÜYÜK DEPREM İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

Çalışmada, yıllık hareket hızına göre bu hatta yaklaşık 7 metrelik bir gerilim birikimi oluştuğu ve 2023 depreminin de bu bölgeye ek stres yüklediği ifade edildi. Bu durum, söz konusu hatta 7 büyüklüğünden daha büyük bir deprem ihtimalini artırıyor.

BAZI BÖLGELER İÇİN UYARI YAPILDI

Çalışmada bazı bölgeler için de uyarı verildi. İskenderun Körfezi çevresi, Adana ve çevresindeki yerleşim alanları için dikkatli olunması gerektiği ve bölge için acil hazırlık ve önlem alma uyarısında da bulunuldu. Araştırma, depremlerin sadece fay hatlarının konumuna değil, aynı zamanda yer kabuğunun yapısal özelliklerine göre de yön değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

BİNGÖL DEPREMİ TEDİRGİN ETMİŞTİ

Öte yandan Bingöl'de dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından da değerlendirmeler yapılmıştı. Uzmanlar 240 yıldır uykuda olan bu fayın büyük bir deprem üretebilecek kapasitede olduğunu aktarmıştı. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" demişti.

