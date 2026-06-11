Netanyahu, Trump'ın açıklamasının ardından güvenlik kabinesini topluyor

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle akşam yerel saatle 20.00’de bir araya geleceği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü işgalin yanı sıra ABD'nin İran'a saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin atacağı adımların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

TRUMP SALDIRI OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda hedefe "meşru müdafaa" saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

İran basını ise ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır