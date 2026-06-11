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Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü?

CHP’de Parti Meclisi toplantısı öncesi yaşanan toplu istifa sonrası gözler kurultay sürecine çevrilmişti. Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay takviminin oluşturulması yönünde karar aldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması konusunda karar almış durumdayız” dedi.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü?
Mehmet Hazar Gönüllü

Ankara'da siyaset kulislerinin en sıcak konusu CHP'deki kurultay bilmecesi haline gelirken, PM toplantısının ardından Kılıçdaroğlu cephesinden kritik bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi’nde olağan kurultay takviminin oluşturulması için karar alındığını duyurdu.

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN KARAR

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, PM’nin eksik toplandığını belirtti. Sarı, istifa eden isimlere ilişkin değerlendirmesinde ise istifaların muhatabının CHP Genel Merkezi değil, ilgili mahkeme olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü? 1

Sarı ayrıca, CHP’de olağan kurultay sürecinin başlatılması için takvim çalışması yapılacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Parti Meclisi toplantısında olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız.”

OLAĞAN MI OLAĞANÜSTÜ MÜ?

Kılıçdaroğlu cephesinin “olağan kurultay” vurgusu dikkatlerden kaçmadı. Özgür Özel’e yakın isimlerin istifaları sonrası parti tüzüğü üzerinden “olağanüstü kurultay zorunluluğu” tartışması gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü? 2

Sarı, olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay takviminin gündeme alınmasının nedenini açıklarken "Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp 'Şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü? 3

ÖZEL CEPHESİNDEN "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" HAMLESİ

Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel’e yakın 28 PM üyesi istifa edince bu adım “kurultay baskısı” olarak yorumlandı.

Özel cephesi, istifalarla birlikte PM’deki üye sayısının tüzükte belirtilen sınırın altına düştüğünü ve kurultayın artık zorunlu hale geldiğini savunuyor.

CHP Tüzüğü’nün “Görevin Boşalması” başlıklı maddesine göre Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler yedeklerle doldurulduktan sonra üye sayısı üçte ikinin altına düşerse, genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü? 4

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