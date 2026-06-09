CHP'li 72 il başkanı tek ses oldu! Kurultay için tarih çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde grup toplantısı kriziyle başlayan hareketli gün, kurultay tartışmalarıyla devam etti. Özgür Özel’in TBMM’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise CHP Genel Merkezi’nde partililere seslendiği kritik günde bu kez 72 il başkanından ortak açıklama geldi.

72 İL BAŞKANI TBMM'DE BİR ARAYA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindeki 72 il başkanı, TBMM’de ortak açıklama yaptı. Açıklamada, CHP kurultayının yapılacağı tarihe ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.

KURULTAY ÇAĞRISI

İl başkanları, “Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026’dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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"DEMOKRASİMİZE VE SANDIĞIMIZA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ KRİTİK GÜN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de açıklamada 72 il başkanına teşekkür etti. Emir, “Bugün demokrasimize ve sandığımıza sahip çıktığımız kritik günde; grup genel kurul toplantımızı onurlandıran, 2 milyon üyemiz ve örgütlerimiz adına 72 il başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.