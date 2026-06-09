Son dakika | Konuşmaya Ferdi Zeyrek'i anarak başladı! Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısına başladı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerin en hareketli günlerinden birini daha yaşıyor. Grup toplantısı krizi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında adeta düelloya dönüştü. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşma yapacağını duyururken, başta TBMM’de konuşması beklenen Kılıçdaroğlu’nun son kararı CHP Genel Merkezi'nden yana oldu.

TBMM ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kılıçdaroğlu ve Özel’i destekleyen partililer, grup toplantısı öncesinde sabah saatlerinden itibaren Meclis’in Dikmen ve Çankaya kapıları önünde toplandı. Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında kısa süreli arbede yaşandı, polis ekipleri tarafları ayırdı.

Arbedenin ardından Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup, Genel Merkez’de yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis önünden ayrıldı.

FERDİ ZEYREK ANILDI

Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısı başladı. Salondaki en ön sırada, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı yer alırken Özel de hemen yanına oturdu.

ÖZEL'İN KONUŞMASI BAŞLADI

Özgür Özel konuşmasına başladı. İşte siyaset sahnesinde merakla beklenen konuşmadan satır başları:

Bugün burada bu saatte çıkıp konuşma yapmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum.

Bugün 9 Haziran; kardeşim, yol arkadaşım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının seneidevriyesindeyiz.

"CHP'NİN İÇ İŞİ FALAN DEĞİL"

Kazandığımız günden beri saldırı altındayız. CHP'nin iç işi falan değil! Kim karışır CHP'nin kurultayına?

Muhittin Böcek'e, "Ferdi Zeyrek'e kimse görmeden para verdim" diye ifade verdirttiler. "Böyle dersek biz bu yalanı kara deliğe atarız, zaman tünelinde hakikatı yok ederiz", bütün hesabı böyle yaptılar. Bu kadar kötüleşebilen birilerinden bahsediyorum. Ölmüş insanlara, kardeşime iftira atan, içimizdeki bir çekişme bile değil, bir umut bile değil, bir inat mıdır nedir bilinmez oraya hamle yaparak, partiyi bu hale getirerek, partiyi kurumsazlaştıran, lidersizleştiren bir çözüm paketinde her türlü iş birliğiyle ilerleyerek bu işleri çözmeye kalktılar.

"MESELE ERDOĞAN'I RAKİPSİZLEŞTİRME MESELESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

İddianame tel tel dökülürken Ekrem başkana, arkadaşlarımıza hırsız demeye başladılar. Mesele, CHP'nin olası tüm adaylarıyla, kurum kimliğiyle, lideriyle, bütün güç kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil.

"ONLARA ŞU KADARCIK HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ferdi'nin yıl dönümünde bize bunları yapanlara, o kararı alanlara, aldırtanlara, o karara uyanlara, Genel Merkez'de o kara günü yaşatanlara, o kötücül akla, AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.

Ona bir gün kötü söz söyletmedim, başıma neler geldi neler. Yine de asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyor, susuyorum ama gerçekten bu yaşatılanlar, genel başkan olarak partime yaşatılanları gördükçe ne diyeceğimi şaşırıyorum.

"BİZİ YIPRATACAKLAR DİYE PARTİYİ YIPRATIYORLAR"

O binada kimler var kimler... Ama Kemal beye Çubuk’ta saldırı düzenlenirken yanında duran Murat Emir yok mesela. Kılıçdaroğlu Şavşat’ta saldırıya uğradığında onunla birlikte kirpinin içinde olan Seyit Torun yok orada. Kemal beyin üstüne kapanan Seyit Torun’u iki kolundan tutup da attılar o binadan dışarıya. Adalet Yürüyüşü’nün isim ve fikir babaları Aykut Erdoğdu ile Bülent Tezcan yok orada. O binada AK Parti'yi itiraz eden, yenilgiye itiraz edenler, direnenler, mücadele edenler yok. O binada, tarihin görülmüş en büyük kumpas, iftira, karalama ve algı yöneticisi kampanyalarının yöneticileri partinin aklı olmuşlar güya, bizi yıpratacaklar diye partiyi yıpratan işlerle meşgul oluyorlar.

"BU MİLLET SEÇİLMİŞLER VARKEN ATANMIŞ PARALELLERİ BİLİR"

Bir paralel CHP varmış, Meclisi paralel genel merkezimiz olarak yapmamız kabul edilemezmiş, o yüzden burası da zaptedilemezmiş. Biz Genel Merkezden Meclise yaptığımız yürüyüşte bu zihniyeti arkamızda bıraktık.

Bu millet paralelin kim olduğunu bilir. Bu millet, emniyet müdürü varken Emniyet’teki emniyet imamının paralel olduğunu bilir. Bu millet seçilmişler varken atanmış paralelleri bilir.

Elbette hukuka güveneceğiz, sığınacağız, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi, yargı kollarını dağıtacağız. İktidar yürüyüşümüz geldiğimizde yargıyı ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir düzeni kurmak için.

Bir adım geri atarsak teslim alacaklar ülkeyi. 100 yıl önce Kuvâ-yi Milliye'de olduğu gibi sadece ve sadece millete güveneceğiz.

Tarihi bir eşikteyiz. Artık geri dönülemez bir noktaya geldi. Ümit ediyorum, butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir aklıselim hakim olur.

Diyalogdan hiç uzak durmadık.

O TARİHİ İŞARET ETTİ: "GÜN GEÇMEDEN KURULTAY YAPILMALI"