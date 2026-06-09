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Kılıçdaroğlu'na 'sağduyu' çağrısı yapmıştı! Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Manisa'ya gidecek

CHP'de parti içi krizde tansiyon yükselirken bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken bir çağrı yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavaş, 'Sağduyu' çağrısında bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yavaş'ın Özgür Özel ile birlikte Manisa'ya gideceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na 'sağduyu' çağrısı yapmıştı! Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Manisa'ya gidecek
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan olağanüstü hal devam ediyor. Bugün mahkeme kararı ile genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Meclis'te grup toplantısı kararı aldı.

Kılıçdaroğlu na sağduyu çağrısı yapmıştı! Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Manisa ya gidecek 1

CHP grup toplantısı parti içinde krize dönüştü ve Meclis önüne gelen Kılıçdaroğlu destekçileri Özel destekçileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmış ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" demişti.

Kılıçdaroğlu na sağduyu çağrısı yapmıştı! Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Manisa ya gidecek 2

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE KONUŞMA YAPACAK

Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz" cevabını vermişti.

YAVAŞ'TAN MANİSA KARARI! ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE GİDECEK

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sözcü'nün haberine göre Yavaş, CHP grup toplantısının ardından Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Manisa Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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