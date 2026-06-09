Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert sözler! "İyi niyetim bir noktaya kadar" deyip rest çekti

CHP bir yoğun gündemli günü daha yaşadı. Grup toplantısında kimin konuşacağı kriz haline gelirken Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımla saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde konuşacağını duyurarak tartışmalara son vermiş kendisini destekleyenleri parti binasına çağırmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde;



"Hepimiz halkın umuduyuz. Birlikte hareket etmeliyiz. Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Asla sizleri utandırmayacağım. Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde savunacağım.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ama bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olacak tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin sorunlarına bölgenin sorunlarına çözüm üreten, akılcı çözümler üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

"CHP KURULTAYLARINDA PARA OLMAZ"

CHP kurultaylarında para olmaz, pul olmaz çıkar olmaz. Bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün Bülent Ecevit'lerin partisidir. Bu parti hakkı hukuku her ortamda savunanların partisidir.

"ÇIKAR İÇİN ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Arınacağız, söyledim arınacağız. Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamın işine son vereceğiz. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Beraber öz veriyle çalışacağız. Çıkar için çalışmayacağız.

"CHP TARİHİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDE PAVYONLARDA KURULTAY PAZARLIKLARI YAPILMAMIŞTIR"

Arınma, tarihin hiçbir döneminde CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik... CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz.

"HİÇBİR İRADE PARA İLE SATIN ALINAMAZ"

Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade para ile satın alınmaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da. Herkesi dinledim kimseye kötü gözle bakmadım herkese saygı duydu. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Emperyalizme karşı mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. CHP genel merkezinin önünü gördünüz bayraklarımız var orada. CHP Genel Merkezinin önüne Erdoğan'ın forsu asılamaz. Olmaz böyle şey. Sayın Abdullah Gül geldiğinde oraya forsu asmadık.

"SEN SARAYI NE ZAMAN ELEŞTİRDİN"

Bana diyorlar sarayın adamı. Ya arkadaş sen sarayı ne zaman eleştirdin, beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen. Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim. Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. İradesini parayla alıp satanlardan bu patiyi kurtarmazsam namerdim. Dış dünyada büyük değişimler var dünya değişiyor. Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri değişiyor. CHP bu konuda ne söylüyor? Dış politikada ne söylüyor? Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak. Uyuşturucu baronları, tefeciler, faiz baronları devleti soyanlar... Onun da hesabını soracağız. Mehmet Şimşek.. İngiltere'den getirdiler. Enflasyonu indirecekti, fakir fukarayı koruyacaktı. Ezilen fakir fukara. Bu düzeni değiştireceğiz.

"BERABER OLMAK ZORUNDAYIZ"

Mücadeleyi yaparken hak mücadelesini yaparken beraber olmak omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğiz.

"CHP'NİN AHLAKİ DEĞERLERİ ASLA TARTIŞILMAMIŞTIR"

Bizlerin mücadelesi hak mücadelesi adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi beraber vermek zorundayız. CHP'yi hepimiz korumak zorundayız. Bizim ahlaki değerlerimiz, CHP'nin ahlaki değerleri asla tartışılmamıştır. Bize tarihimizde her türlü eleştiri yapılmıştır. Yeri geldi faşist parti, dinsiz parti oldu ama en aykırı olan bile CHP'nin ahlaki değerlerini sorgulamamış buna cesaret edememiştir.

Eğitim düzeni hangi halde, nedir politikamız? Nedir dış politikamız? CHP vesayet kabul etmez, cesaret altında görev yapmaz. Genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bizim ahlaki değerlerimiz tartışma noktasına geldiyse hepimiz oturup düşünmek zorundayız.

Partiyi kirlilikte arındıracağım. Bunun için ön yargılı olmayacağım. Partiden atalım gibi düşüncem de yok. Mutlak butlan davasına da değineyim. Mutlak butlan davasını bu partinin belasını edenlerden hesap sormazsam namerdim. Ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Hesabını soracağım, kim kirlilikten medet umduysa onlara güle güle diyeceğiz.

Bir siyasetçi hesap vermesi için hesap sorar konumda olmalı. Ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesabını soramam. Biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesabını verirler. Eğer bir kişi hesap vermekten ve hesap sormaktan kaçınıyorsa orada karanlık bir nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır.

Ben isterdim ki Meclis'te yapalım. Gerilim yaratıldı. Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Bugün burada toplandık. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi farkındayım. Bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın deyip kesip atacağı.

Kılıçdaroğlu sarayın adamı diyorlar. Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı hizalandı. Biz müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki sarayla müzakere edilmez mücadele edilir. Dolayısıyla endişe etmeyin beraber güzel şeyler yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde Ankara'da bir Kemal abiniz, babanız var size destek verecek. Gençlere de bir çift sözüm var. Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum.

"AHLAKLI VE ERDEMLİ KURULTAYI ELBET DE YAPACAĞIM"

Koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı ve erdemli kurultayı elbet de yapacağım. Hiç kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Endişe etmeyin"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanarak Genel Merkez'de konuşma yapacağını duyurmuştu;



"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz"