PM'deki istifalar sonrası kurultay toplanacak mı? Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt

Mutlak butlan kararıyla CHP'de göreve gelen yönetim, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlğında bugün Parti Meclisi'ni (PM) toplamaya hazırlanırken; Özgür Özel cephesinden kritik bir hamle geldi.

Toplantı öncesi oldukça kritik bir gelişme yaşandı. Ögür Özel ile birlikte hareket eden 28 isim, 57 üyesi bulunan Parti Meclisi’nden istifa etti.

"KURULTAYIN ARTIK TOPLANMAMASI SUÇTUR"

İstifaların ardından kameraların karşısına geçen CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında "Kurultayın artık toplanmaması suçtur" dedi.

CHP Tüzüğü'nün "Görevin Boşalması" başlıklı 24. maddesinin 3. fıkrasında yazan "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır." ifadeyi hatırlatan Emre, kurultayın toplanmasının artık zorunlu olduğunu savundu.

PARTİ MECLİSİ TOPLANACAK MI? KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Birgün'de yer alan habere göre; Ankara Bölge Adliye Mahkeme kararı ile yönetime gelen CHP Genel Merkezi ise bir kez daha, “Tedbir” kozunu öne sürdü. Mahkemenin tedbir kararının, “Olağanüstü hal” doğurduğunu savunan Kılıçdaroğlu’na yakın CHP kurmayları, “Parti Meclisi beş kişi kalsa dahi çalışabilir” yorumunu yaptı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Saat 13.00’te gerçekleştirilecek Parti Meclisi’ne yönelik, “İstifaların ardından yine de gerçekleştirilecek mi?” sorusunu Kılıçdaroğlu kanadı, “Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bir yola çıktık, geri adım atmayacağız” şeklinde yanıtladı. Kılıçdaroğlu kurmayları, “Olağanüstü dönemlerde olağan kararlar almamız beklenemez” diyerek tartışmalı uygulamalara devam edileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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PARTİ MECLİSİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve ölüm gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almıyor.

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."

İHRAÇ SEVKLERİ SONRASI DENGE DEĞİŞTİ

Mahkeme kararıyla atanan CHP yönetimi, dün Özgür Özel'e yakın 9 ismi "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etti.

Mutlak butlan yönetiminin “Partinin kurumsal kimliğini zedelediği” iddiasıyla ihracını istediği isimler şöyle:

• Ensar Aytekin

• Ali Mahir Başarır

• Gökhan Günaydın

• Nurhayat Altaca Kayışoğlu

• Özgür Karabat

• Umut Akdoğan

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Burhanettin Bulut

Sevk kararları, Parti Meclisi'ndeki dengeyi de değiştirdi.

ÖZEL CEPHESİ 28 İSTİFAYLA YANIT VERDİ

Bu hamleye yanıt ise Özel'e yakın 28 ismin istifası olarak gerçekleşti.