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Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: "milyonlarca CHP’li sağduyu göstermenizi beklemektedir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de kriz haline dönen grup toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: "milyonlarca CHP’li sağduyu göstermenizi beklemektedir"
Melih Kadir Yılmaz

Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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