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Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurultay süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"KENETLENMEYE DAVET EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz" 1

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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