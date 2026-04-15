Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %52 seviyelerinde kalacak.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de işe yarar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle 20 ile 23 derece arasında değişecek. Perşembe günü hava sıcaklığının 22 derece civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 23 derece civarında olacak. Hafta sonu sıcaklık 16 ile 20 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesi muhtemel. Yağışlı hava koşulları da bekleniyor. Hafta sonu açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önerilir. Ayrıca ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak sağlığınızı korumak açısından gereklidir.