Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu. Bölge sakinleri için güneşli bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 27 derece civarında bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esilecek. Hızı yaklaşık 4 km/saat olacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaz aylarında sıkça görülen bir durumdur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçının. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler giyin. Şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif yiyecekler tercih etmek gerekir. Klima veya vantilatör kullanımı rahatlatıcı olabilir.

16 Temmuz Perşembe ve 17 Temmuz Cuma günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 40 derece civarında, gece ise 27 derece civarında olacak. Nem oranı düşük seyredecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 4 km/saat olacak.

Bu dönemde hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar risk altındadır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam yapmayı planlayın. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen gösterin. Sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu önerilere uyulması gerekir.

Şanlıurfa'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.