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Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece arasında seyrediyor. Yaz aylarının karakteristik özelliği yüksek sıcaklıklar ve düşük nem seviyeleri olarak devam edecek. Geceleri ise sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneşten korunması çok önemli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Sağlıklı kalmak için önlemler almak gerekmekte.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz ikliminin sıcak ve kuru olduğunu gösteriyor.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava durumu genelde sıcak ve kuru olur. Ağustos ayı da yüksek sıcaklıklar ve düşük nemle karakterizedir. Gündüzleri sıcaklık 35-40 derece arasında değişebilir. Geceleri ise 20-25 dereceye düşer. Şanlıurfa'daki bugün, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor.

Sıcak günlerde dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gündüzleri, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelir. Dışarı çıkarken, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek serin kalmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde, 17-19 Ağustos tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 33-34 derece civarında olacak. Geceleri ise 19-21 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu dönemde sıcak havalara karşı önlemleri sürdürmek sağlığınız için önemlidir.

Şanlıurfa'da bugünkü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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