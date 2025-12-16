HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Aralık Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 dereceyi bulurken, akşam saatlerinde 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 12-13 derecelere yükselecek. Rüzgar hızı 3-8.5 km/saat arasında değişirken, sabah ve akşam saati için sıcak tutacak kıyafetler giymek öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su tüketmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 3 derece civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati 17:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 13 derece civarına yükselecek. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 12 derece civarına ulaşacak. Günlük en düşük sıcaklıkların 2-3 derece arasında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 3-7 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %30-35 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye edilir. Bol su tüketimi de gereklidir. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

