Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu açık olacak. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştirecek.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak benzer olacak. 18 Ağustos Salı gününde hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü bu sıcaklık 34-35 dereceye yükselecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşullarının sürekli sıcak ve güneşli olması bekleniyor.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerektiği önemlidir. Bol su tüketimi çok önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da sağlık açısından faydalıdır. Aşırı sıcaklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var.