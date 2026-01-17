Şanlıurfa Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu soğuk. Karasal iklimin etkileri hissediliyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında. Hissedilen sıcaklık -0.1 derece civarında. Nem oranı %93 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 1.5 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:37, gün batımı ise 17:31'dir.

Şanlıurfa'daki hava durumu, kış mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Su geçirmez ayakkabı giyilmesi üşüme riskini azaltır. Hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Ocak Pazar günü, hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 1 ile 6 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında yer alacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkarken hava durumu kontrol edilmelidir. Uygun kıyafetlerin seçilmesi sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski olabilir. Yolda dikkatli olmanız önemlidir.