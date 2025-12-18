Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da, 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 13 ile 3 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56. Rüzgar hızı saatte 7.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı ise 17:10 olarak hesaplandı. Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

19 Aralık Cuma günü havanın biraz daha bulutlanması bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava durumu benzer olacak. Sıcaklıklar yine 14 ile 4 derece arasında kalacak. Hava çok bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava serin ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve kuru. Ancak kış aylarında hava sıcaklıkları düşer. Yağışlı günler artar. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir şal veya ceket bulundurmanız yararlı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Planlarınızı ona göre yaparak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.