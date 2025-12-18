HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Güneşli bir gün beklenirken, sıcaklıklar 3 ile 13 derece arasında değişecek. Gelecek günlerde ise hava bulutlanacak ve sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında seyrederken, serin ve kapalı bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetleri seçmek önemli. Hava durumunu takip ederek planlarınızı düzenlemek, sürprizlerle karşılaşmanızı engelleyebilir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da, 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 13 ile 3 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56. Rüzgar hızı saatte 7.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı ise 17:10 olarak hesaplandı. Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

19 Aralık Cuma günü havanın biraz daha bulutlanması bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava durumu benzer olacak. Sıcaklıklar yine 14 ile 4 derece arasında kalacak. Hava çok bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava serin ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve kuru. Ancak kış aylarında hava sıcaklıkları düşer. Yağışlı günler artar. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir şal veya ceket bulundurmanız yararlı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Planlarınızı ona göre yaparak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.