Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

19 Aralık 2025 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık ise 4 - 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - 70 olacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı ise 17:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer devam edecek. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklığının 15 - 16 derece olacağı öngörülüyor. Gece sıcaklık ise 4 - 5 derece arasında bekleniyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü, hava sıcaklığının 11 - 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise 3 - 4 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Her iki gün için hava açık ve güneşli olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak isteyenler için güneş kremi kullanımı önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek, vücudun nem dengesini korumaya yardımcı olur.

Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli koşullar sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönemdesiniz.