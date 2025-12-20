Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 4 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. Gündüz hissedilen sıcaklık 6 ile 7 derece. Gece ise hissedilen sıcaklık 0 ile 1 derece civarında olacak. Nem oranı %40 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar sabah saatlerinde 21 km/saat olacak. Gündüz rüzgar hızı 13 km/saat, akşam 12 km/saat, gece ise 15 km/saat civarında tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan, gece saatlerinde ise doğudan esecek. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı saati ise 17:08 olarak hesaplandı.

21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 11 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı 2 ile 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 6 ile 7 derece, gece 0 ile 1 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %31 ile %84 arasında değişecek. Rüzgarın hızı gündüz 13 km/saat, akşam 12 km/saat, gece 15 km/saat civarında olacak. Rüzgar gündüz ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Gece saatlerinde ise doğudan eser. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati 17:09 olarak hesaplandı.

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 12 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının 2 ile 3 derece civarında olması tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 6 ile 7 derece, gece ise 0 ile 1 derece arasında olacak. Nem oranı %41 ile %64 arasında değişecek. Rüzgar gündüz 8 km/saat, akşam 7 km/saat, gece ise 9 km/saat civarında olacak. Rüzgar gündüz ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan esecek. Gece saatlerinde ise yine kuzeybatıdan esecek. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati 17:13 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler tercih etmeli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmelidir. Bu nedenle rüzgarlı günlerde kalın giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde vücut ısısının düşebileceğini unutmamak gerekir. Nemli günlerde vücut ısısını koruyacak giysiler seçilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün boyunca güneşli saatlerde ise daha hafif giysilerle rahatlamak mümkün. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumanıza yardımcı olur.