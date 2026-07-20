Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 27 ile 28 derece arasında seyredecek. Nem oranı çok düşük. Yaklaşık %13 seviyelerinde olacak. Rüzgar 2 ile 3 km/saat hızında esecek. Bu koşullar, hava durumunun sıcak ve kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 41 dereceye yükselebilir. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 40 derece seviyelerinde olacağı düşünülüyor. Gündüz sıcaklıklar yüksek kalacak. Gece sıcaklıkları yine 27 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı da 2 ile 3 km/saat civarında seyredecek. Bu durum, hava koşullarının sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler önlem almalı. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması önerilir. Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.