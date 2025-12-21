Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Hava bulutlu ve serin geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11-12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 7-8 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %45 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 6 km, öğle saatlerinde ise saatte 12 km olacak.

Hava durumu, Şanlıurfa'da genel olarak bulutlu ve serin bir atmosfer sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 2-3 derece olacağı tahmin ediliyor. 23 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında seyredecek. 24 Aralık Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak, gece sıcaklıkları yine 2-3 derece aralığında tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar dikkat edilmesi gereken bir konu. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca, gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Bu, ruh halinizi iyileştirebilir.