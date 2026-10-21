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Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Bugün sıcaklık 20 derece civarında olacak. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir gün sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bir ceket almak akşam saatleri için iyi bir tercih olabilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Açık alan etkinlikleri için uygun zamanlar mevcut.

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugünkü hava durumu, Şanlıurfa'da ılımandır. 21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerine doğru hafif serinleme yaşanabilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir ceket almak iyi bir tercih olabilir.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmak için uygun bir gün. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Bu, güneş altında keyifli vakit geçirmenizi sağlar. Güneşli havanın tadını parklarda çıkarabilirsiniz. Açık alan etkinliklerine katılmak da eğlenceli olabilir. Şanlıurfa'nın manzarasında açık havada zaman geçirmek tatmin edicidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu farklılık gösterecek. 22 Ekim'de sıcaklıkların 23-25 derece arasında yükselmesi bekleniyor. 23 Ekim'de hava bulutlu geçebilir. Biraz yağış da olabilir. Tahrip edici sıcaklardan kaçınmak isteyenler dikkatli olmalı. Şanlıurfa'nın ılıman iklimine dönmesi planlanıyor. Hava sıcaklıkları bir süre daha 20 derece civarında kalabilir.

Bu dönemde hava durumu planlarınızı etkileyebilir. Yoğun bulutlu günlerde koruyucu kıyafetler tercih etmek iyi bir fikirdir. Tahmin edilemeyen hava koşulları, açık alan etkinliklerinde önlem almayı gerektirebilir. Hava durumuna uygun olarak su tüketimini artırmayı unutmayın. Vücudunuzun nem dengesi açısından bu önemli bir husustur.

Şanlıurfa hava durumu, keyifli ve hafif kapalı günler getiriyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun zamanlar var. Güzel anılar biriktirmek mümkün. Hava koşullarını takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak sağlıklı bir yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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