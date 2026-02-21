Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Pazar günü, 22 Şubat 2026, hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece civarında kalacak. Akşam ve gece sıcaklıkları 4 - 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam edecek.

Pazartesi günü, 23 Şubat 2026, hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir.

Salı günü, 24 Şubat 2026, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 3 - 4 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak faydalı olabilir. Gün içinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif bir ceket veya rüzgar geçirmez giysi bulundurmak iyi olacaktır. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları önleyecektir.