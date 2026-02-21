HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa’da hava durumu, 21 Şubat 2026 itibarıyla keyifli bir tablo sergiliyor. Bugün gündüz sıcaklıkları 16-17 derece, akşam ise 6-7 derece olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve nem oranı %60 seviyelerinde. Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 14-15 derece olacak. Sonraki günlerde ise sıcaklıklar düşerken, açık hava etkinlikleri için dikkatli olmak gerektiği belirtiliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Pazar günü, 22 Şubat 2026, hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece civarında kalacak. Akşam ve gece sıcaklıkları 4 - 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam edecek.

Pazartesi günü, 23 Şubat 2026, hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir.

Salı günü, 24 Şubat 2026, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 3 - 4 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak faydalı olabilir. Gün içinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif bir ceket veya rüzgar geçirmez giysi bulundurmak iyi olacaktır. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Aileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralıAileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.