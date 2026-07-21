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Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 21 Temmuz 2026 Salı günü güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Nem oranı %10 - %15 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5 - 10 km/saat arasında değişecek. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için güneş ışınlarından korunmak önemli. Su tüketimi artırılmalı. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının süreceği öngörülüyor. Dikkatli olunması esasında sağlık açısından kritik.

Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 26 - 27 derece arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranı düşük kalacak. Yaklaşık %10 - %15 seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve kuru koşulların hakim olacağını gösteriyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olmaları gerekli. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 41 - 42 derece civarında olması bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü de sıcaklıkların 40 - 41 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü hava sıcaklıklarının 38 - 39 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dışarı çıkarken mutlaka su bulundurmak faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde evde kalmak önemlidir. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek de öneriliyor. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serinletici ürünler kullanmak önemlidir. Klima veya vantilatör gibi cihazların düzenli temizlenmesi havanın kalitesini artırır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve kuru olacak. Gündüz ve gece saatlerinde serin kalmak için uygun önlemler almak sağlık açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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