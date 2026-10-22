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Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 22 Ekim 2026 hava durumu hafif bulutlu ve 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşırken akşamda 19 derece seviyelerini koruyacak. Dışarıda vakit geçireceklerin rüzgar ve güneş etkilerine dikkat etmesi gerekiyor. Hafif bir üst kıyafet almak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüş gösterebilir. Akşamları serinleyebilir, bu nedenle giysi tercihlerine özen göstermek faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hava ısınmaya başlıyor. Öğleye doğru 22 derece seviyelerine ulaşıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık pek düşmeyecek. 19 derece civarında kalması bekleniyor. Gün boyunca dinamik bir hava durumu sergileniyor. Şanlıurfa’da gün genel olarak güneşli ve ılımlı geçiyor.

Hava koşulları, sıcaklık farkları açısından ilginç bir tablo oluşturuyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Güneşin etkisiyle ısı artışı gözlemleniyor. Ancak rüzgar gün ilerledikçe hissedilir hale geliyor. Uzun süre dışarıda kalacaklar için serinletici etkisi olabilir. Bu nedenle hafif bir üst kıyafet bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösteriyor. Sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren sıcaklık gece 17 derece seviyesine düşebilir. Akşam saatlerini dışarıda geçirecekler için sıcak giysilere ihtiyaç duyulacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olabilir. Güneşli günlerin tadını çıkarmak mümkün oluyor.

Hava şartlarıyla ilgili dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gereken unsurlar var. Güneşin etkilerini düşünerek şapka ve güneş gözlüğü bulundurmak faydalı. Akşam saatlerinde rüzgar hissedilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızı öneririm. Hava koşulları aniden değişebilir. Planlarınızı etkilememesi için önceden tedbir almak önemli.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 22 Ekim 2026 hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli. Hazırlıklı olmak her zaman en iyi stratejidir. İklim koşulları değişebilir. Hava durumunu takip etmekte fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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