Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Mart Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için zorlu koşullar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların olması da öngörülüyor. Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Mart Pazartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. 24 Mart Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. O gün sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. 25 Mart Çarşamba günü hafif yağmurlar devam edecek. O gün sıcaklık 6 ile 13 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önemli. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Dışarıda serin havayı hissetmemek için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de öneriliyor. Sürücüler, yağmurlu hava koşullarına uygunluk kontrolü yapmalı. Yola çıkmadan önce dikkatli seyahat etmeleri gerekmektedir.

Şanlıurfa'da hava durumu önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarına dikkat etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.