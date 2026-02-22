HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

22-25 Şubat 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Şubat günü genellikle güneşli havada gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 4 derece olacak. 23 Şubat'ta yer yer bulutlu hava bekleniyor. 24 Şubat'ta tekrar 14 dereceye çıkacak, ancak 25 Şubat'ta sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıkları bu dönemde 4 ile 14 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve şemsiye almayı unutmayın.

Simay Özmen

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %60 olacak. Akşamda %69, gecede %70 civarında olacak.

23 Şubat Pazartesi günü, hava yer yer bulutlu ve güneşli bir görünümde olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece ise 4 derece civarında seyreder. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %63, gündüz %63, akşam %63 ve gece %62 civarında görülüyor.

24 Şubat Salı günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 4 dereceyi bulacak. Rüzgar yine kuzeybatıdan, saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %61, gündüz %61, akşam %61 ve gece %62 civarlarında olacak.

25 Şubat Çarşamba günü, yer yer sağanakların olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye düşecek. Gece sıcaklık ise 3 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan, saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %63, akşam %67 ve gece %67 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle 25 Şubat’ta sağanakların etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacak. Uygun kıyafet seçimi yaparak soğuk algınlığından korunmanız önemli.

