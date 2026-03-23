Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

23 Mart 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz hava sıcaklığı 10 dereceye ulaşırken, gece sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 17 km/saat, nem oranı ise %63 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Kalın giysiler, su geçirmez ayakkabılar ile birlikte şemsiyenin bulundurulması öneriliyor. Şanlıurfa'da bu dönem hazırlıklı geçmek önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar altında Şanlıurfa'daki hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. 24 Mart Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece, gece ise 4 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü hafif yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece sıcaklığı ise 5 derece olacak. 26 Mart Perşembe günü yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece, gece sıcaklığı 6 derece civarında öngörülüyor. Bu dönemde hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler yardımcı olacaktır. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacağı düşünülüyor. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu önlemlerle Şanlıurfa'da hava koşullarına karşı daha rahat hareket edebilirsiniz.

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

