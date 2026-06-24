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Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Gece ise hafif serinlik hissedilecek. Nem oranının düşük seyredeceği bildiriliyor. Rüzgarın hafif esintiler şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken hafif giysiler tercih edilmesi, güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Bol su tüketimi vücudu nemli tutmak için önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece arasında bekleniyor. Gece ise hava 23-24 derece civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar ise hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında karşılaştığımız tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bugün hava durumu, Şanlıurfa'da güzel bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterin. Bol su içmek de vücudu nemli tutmak için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde kalacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. 26 Haziran Cuma günü ise sıcaklık yine 36-37 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında gördüğümüz tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Serin ve gölge alanlarda bulunmaya özen gösterin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Şanlıurfa'da 24 Haziran 2026 Çarşamba ve sonraki günlerde sıcaklıkların yüksek kalacağı aşikardır. Bu koşullarda güneşten korunmak, vücudu nemli tutmak önemli bir gerekliliktir. Gerekli önlemleri alırsanız sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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