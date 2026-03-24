Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Mart Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu, tipik iklim özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5 ile 6 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli. Hafif rüzgarların esmesi bekleniyor.

25 Mart Çarşamba günü gündüz hava sıcaklıkları 20 ile 21 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 6 ile 7 derece civarında tahmin ediliyor. Hava yine kısmen güneşli. Hafif rüzgarlar devam edecek. 26 Mart Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 6 ile 7 derece olacak. Artan bulutlarla birlikte hafif yağış ihtimali var.

27 Mart Cuma günü hava sıcaklığının gündüz 20 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece civarında kalacak. Hava kısmen güneşli. Hafif rüzgarların esmesi öngörülüyor. Bu dönem içinde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. 26 Mart'taki yağış ihtimali nedeniyle bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman olacak. Kısmen güneşli günler geçireceğiz. Ancak, 26 Mart'ta artan bulutlar ve yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.