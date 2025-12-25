Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Sakin ve serin bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece. Açık ve hafif rüzgarlı bir ortam var. Gündüz sıcaklık 13 dereceye kadar yükselebilir. Az bulutlu hava, güneş ışığını sevenler için uygun. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşüyor. O saatlerde bulutlu bir hava hakim. Gece ise sıcaklık tekrar 4 dereceye iniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ve hafif rüzgar var. Gece serin ve huzurlu geçiyor.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6-8 kilometre arasında. Sabah saatlerinde nem oranı %79. Gündüz bu oran %41 oluyor. Akşam saatlerinde nem %64 seviyelerine düşüyor. Gece ise tekrar %77 seviyesine çıkıyor. Günün saatlerine göre hava nemi değişiyor.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 26 Aralık Cuma sabah saatleri 6 derece sıcaklık bekleniyor. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava söz konusu. Gündüz sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun hava mevcut. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 6 dereceye düşecek. Açık hava akşam boyunca devam ediyor. Gece sıcaklık ise 5 dereceye iniyor. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava var.

27 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece. Yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklık 7 dereceye yükselebilir. Sağanakların etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşer. Sağanaklar akşam sırasında devam edecektir. Gece sıcaklık 6 dereceye iniyor. Kar ve yağmur geçişleri tahmin ediliyor.

28 Aralık Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselebilecek. Açık ve güneşli havası devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşüyor. Açık bir hava hakim olmayı sürdürüyor. Gece sıcaklık tekrar 3 dereceye iniyor. Az bulutlu gökyüzü ve hafif rüzgar geceyi serin kılıyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Gerekirse planlar ertelenebilir. Kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığı korur.