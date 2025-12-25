HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü serin ve açık bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 4 derece, gündüz ise 13 dereceye kadar çıkacak. Hafif rüzgarlı ortam, akşam saatlerinde 8 dereceye düşen sıcaklıkla devam edecek. Önümüzdeki günlerde de kış koşulları sürecek. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler seçmek ve hava durumunu dikkate almak önemli. Açık hava etkinlikleri için hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerektiği vurgulanıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Sakin ve serin bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece. Açık ve hafif rüzgarlı bir ortam var. Gündüz sıcaklık 13 dereceye kadar yükselebilir. Az bulutlu hava, güneş ışığını sevenler için uygun. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşüyor. O saatlerde bulutlu bir hava hakim. Gece ise sıcaklık tekrar 4 dereceye iniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ve hafif rüzgar var. Gece serin ve huzurlu geçiyor.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6-8 kilometre arasında. Sabah saatlerinde nem oranı %79. Gündüz bu oran %41 oluyor. Akşam saatlerinde nem %64 seviyelerine düşüyor. Gece ise tekrar %77 seviyesine çıkıyor. Günün saatlerine göre hava nemi değişiyor.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 26 Aralık Cuma sabah saatleri 6 derece sıcaklık bekleniyor. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava söz konusu. Gündüz sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun hava mevcut. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 6 dereceye düşecek. Açık hava akşam boyunca devam ediyor. Gece sıcaklık ise 5 dereceye iniyor. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava var.

27 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece. Yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklık 7 dereceye yükselebilir. Sağanakların etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşer. Sağanaklar akşam sırasında devam edecektir. Gece sıcaklık 6 dereceye iniyor. Kar ve yağmur geçişleri tahmin ediliyor.

28 Aralık Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece. Açık ve hafif rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselebilecek. Açık ve güneşli havası devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşüyor. Açık bir hava hakim olmayı sürdürüyor. Gece sıcaklık tekrar 3 dereceye iniyor. Az bulutlu gökyüzü ve hafif rüzgar geceyi serin kılıyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Gerekirse planlar ertelenebilir. Kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.