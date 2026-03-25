Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 6 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre civarında olacak. Nem oranı sabah %68 olacak. Gündüz %42, akşam %66 ve gece %72 seviyelerine çıkacak. Bu koşullar altında hava durumu serin ve hafif yağmurlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Mart Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin geçecek. 27 Mart Cuma günü sıcaklık artacak. 28 Mart Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Bu tarihlerde gündüz sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 6 ile 7 derece olacak.

Bu hava koşullarında hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmesi gerekiyor. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir strateji olacaktır. Gerektiğinde katları çıkararak rahatlamak mümkün.

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

