Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 6 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre civarında olacak. Nem oranı sabah %68 olacak. Gündüz %42, akşam %66 ve gece %72 seviyelerine çıkacak. Bu koşullar altında hava durumu serin ve hafif yağmurlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Mart Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin geçecek. 27 Mart Cuma günü sıcaklık artacak. 28 Mart Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Bu tarihlerde gündüz sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 6 ile 7 derece olacak.

Bu hava koşullarında hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmesi gerekiyor. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir strateji olacaktır. Gerektiğinde katları çıkararak rahatlamak mümkün.