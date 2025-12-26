HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 13, akşam ise 8 dereceye düşüyor. Nem oranı gün içinde %44 seviyelerine gerilerken, gece %80'e kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve düşen sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından hayati önem taşıyor. Özellikle soğuk havalarda gerekli önlemler alınmalı.

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşüyor. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece seviyesinde. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 7 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat oluyor. Akşam saatlerinde de rüzgar hızı 6 km/saat. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %79. Gündüz saatlerinde nem oranı %44. Akşam saatlerinde nem %68'e çıkıyor. Gece saatlerinde ise nem oranı %80. Basınç sabah saatlerinde 952 hPa. Gündüz saatlerinde basınç 950 hPa. Akşam saatlerinde basınç 947 hPa seviyesine düşüyor. Gece saatlerinde basınç yine 947 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 derece. Gece saatlerinde ise sıcaklık -1 derece civarında olacak. 28 Aralık 2025 Pazar günü, hava durumu parlak güneş ışığı ile değişiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 6 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak gerekir. Bu sayede ıslanmaktan korunmuş olursunuz. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmeli. Bu, üşümeyi önleyecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.