Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşüyor. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece seviyesinde. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 7 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat oluyor. Akşam saatlerinde de rüzgar hızı 6 km/saat. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %79. Gündüz saatlerinde nem oranı %44. Akşam saatlerinde nem %68'e çıkıyor. Gece saatlerinde ise nem oranı %80. Basınç sabah saatlerinde 952 hPa. Gündüz saatlerinde basınç 950 hPa. Akşam saatlerinde basınç 947 hPa seviyesine düşüyor. Gece saatlerinde basınç yine 947 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 derece. Gece saatlerinde ise sıcaklık -1 derece civarında olacak. 28 Aralık 2025 Pazar günü, hava durumu parlak güneş ışığı ile değişiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 6 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak gerekir. Bu sayede ıslanmaktan korunmuş olursunuz. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmeli. Bu, üşümeyi önleyecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.