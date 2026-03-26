Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 20 - 25 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı ise %80 civarında bekleniyor.

Gelecek günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Cuma günü sıcaklık 17 - 18 derece civarında. Cumartesi için de benzer bir sıcaklık bekleniyor. Pazar günü ise hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Bugün dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar orta şiddette. Bu nedenle hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Yüksek nem oranı terleme ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Bol su içmeye özen göstermelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınları daha etkili hale gelecek. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Alerjisi olanların da gerekli önlemleri alması faydalı olacaktır. Bu durum alerjik reaksiyonların artmasına neden olabilir.

Şanlıurfa'da yaz ayları genellikle sıcak ve kuru geçer. Yazın daha serin ve rahat kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda dışarı çıkmamaya dikkat etmelisiniz. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de sağlığınız açısından faydalıdır.

Özetle, 26 Mart 2026 Perşembe günü Şanlıurfa'da hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak gününüzü rahat geçirebilirsiniz.