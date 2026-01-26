Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam -1 derece civarında. Rüzgar kuzeybatıdan esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık gündüz 10 derece, gece 2 derece civarında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 derece civarında olacak. Yağışlı hava koşulları bekleniyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında giyinmeye dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek vücut ısısını korumak açısından önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak için önemlidir. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmek bu sayede mümkün olacaktır.