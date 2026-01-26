HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam -1 derece olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü gündüz sıcaklık 10 derece, 28 Ocak Çarşamba günü ise 4 derece olması bekleniyor. Bu dönemde kalın giyinmek ve uygun hava koşullarına göre giyinmek sağlık açısından oldukça önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

26 Ocak 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam -1 derece civarında. Rüzgar kuzeybatıdan esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık gündüz 10 derece, gece 2 derece civarında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 derece civarında olacak. Yağışlı hava koşulları bekleniyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında giyinmeye dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek vücut ısısını korumak açısından önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak için önemlidir. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmek bu sayede mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.