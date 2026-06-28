Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında, gece ise 24-25 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 37-38 dereceye yükselebilir. 30 Haziran Salı günü ise 39-40 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Böylesi sıcak günlerde güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir. Bol su içmek de gerekiyor. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşe çıkılırken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Evde kalınan zamanlarda serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Ağır yemeklerden kaçınmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havalara karşı gereken önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemli.