Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Nisan Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

28 Nisan 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim. Bu da Şanlıurfa'da hava nasıl sorusuna net bir cevap veriyor: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 11 ile 24 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklık 12 ile 23 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava çoğunlukla etkili olacak. Önümüzdeki günlerde keyifli bir dönem geçireceğiz.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olur. Güneşten tam anlamıyla faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Böylece, Şanlıurfa'da bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.