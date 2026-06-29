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Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 37°C’yi bulacakken, gece 25°C düzeyine düşecek. Düşük nem oranı %20 civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artışı sürerek 1 Temmuz’da 41°C'ye yükselebilir. Bu nedenle, aşırı sıcaklarda dışarıda bulunacakların bol su içmeleri, hafif giyinmeleri ve güneşten korunmaları önerilmektedir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Haziran 2026, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 25°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük olacak. Yaklaşık %20 civarında bir nem bekleniyor. Rüzgar ise kuzey yönünden, saatte 3,84 km hızla esecek. Bu koşullar, bugün hava durumunun sıcak ve kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor. 30 Haziran'da sıcaklık 38°C olacak. 1 Temmuz'da ise 41°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı düşük kalacak. Ayrıca yağışsız bir hava durumu hakim olacak. Rüzgar hızlarının da düşük seviyelerde kalması tahmin ediliyor. Saatte 3 ile 7 km arasında esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilmektedir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak gerekmektedir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve kuru olacak. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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