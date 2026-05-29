Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 29 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 30 Mayıs Cumartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 17 derece olacak. 31 Mayıs Pazar günü de durum pek farklı olmayacak. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı yine 17 derece civarında kalacak. 1 Haziran Pazartesi günü hava az bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 31 dereceyi görecek. Gece ise 21 derece civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için uygun bir zaman. Güneş ışınları dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu cildinizi korumanız için önemlidir. Ayrıca bol su içmek de vücut sağlığı için faydalıdır. Susuz kalmamak için suyunuzu yanınızda bulundurmalısınız. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle hafif giysiler tercih edilebilir.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve gelecek günlerdeki hava tahmini açık hava etkinlikleri için uygun. Günlük planlarınızda bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek mümkün.