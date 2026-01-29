Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Gece ise sıcaklığın 6 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava kısmen güneşli olacak. Nem oranı %72 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 2,71 kilometre civarında olacak.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirenler için havanın keyifli olduğu söylenebilir. Ancak ani sıcaklık düşüşlerine dikkat etmekte fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde yaklaşık 10 derece olacak. Gece sıcaklığının 6 derece civarında olması bekleniyor. Hava hafif yağmurlu geçecek. Nem oranı %82 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte 18,6 kilometre civarında olacak.

Cumartesi günü, 31 Ocak 2026'da gündüz hava sıcaklığının yaklaşık 11 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Hava yağmurlu geçecek. Nem oranı %74 civarında seyredilecek. Rüzgarın hızı saatte 15,8 kilometre civarında olacak.

Pazar günü, 1 Şubat 2026'da gündüz sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığa 8 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava yağmurlu olacak. Nem oranı %69 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 15,5 kilometre civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Ani sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek konforu artıracaktır.

Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli.